Жителя Краснодара осудили за финансирование терроризма

Мужчину приговорили к 5,5 года лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара, признав его виновным в финансировании терроризма. Мужчина перевел 1 тыс. рублей участнику террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

"По религиозным мотивам [обвиняемый] с целью оказания финансовой помощи международной террористической организации "Исламское государство" электронным способом со своего расчетного счета через приложение сделал перевод денежных средств на общую сумму 1 тыс. рублей, предназначенных участнику организации для финансирования террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Решением суда он признан виновным по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Суд приговорил его к 5,5 года лишения свободы.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.