ТАСС: на МКАД два человека пострадали в ДТП с пожарной автоцистерной и каршерингом

Состояние пострадавших оценивается как нетяжелое

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Пожарная автоцистерна столкнулась с машиной каршеринга на 32-м км МКАД, в результате два человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"ДТП произошло на 32-м км МКАД. Столкнулись пожарная автоцистерна и автомобиль каршеринга. Предварительно, два человека из легковой машины пострадали", - сказал собеседник агентства, отметив, что предварительно, состояние пострадавших оценивается как нетяжелое.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт происшествия. "На внешней стороне 32-го км МКАД произошло ДТП с участием двух единиц транспорта. В результате аварии пострадали два человека", - сказали в пресс-службе. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства произошедшего.