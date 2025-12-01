В Москве к 10 месяцам исправительных работ приговорили мужчину за убийство собаки

Свою вину в совершении преступления Саркис Овсоян не признал

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ мужчину, который зарезал немецкого дога в лесу в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На основании доказательств, представленных государственным обвинителем Черемушкинской межрайонной прокуратуры, суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя столицы Саркиса Овсояна. Он признан виновным по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель). <…> С учетом позиции прокурора суд приговорил Овсояна к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы ежемесячно в доход государства", - говорится в сообщении. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей на общую сумму 400 тыс. рублей.

Установлено, что 24 января прошлого года осужденный в лесном массиве на территории ООПТ "Ландшафтный заказник Теплый Стан" умышленно подошел к собаке породы "немецкий дог", принадлежавшей жительнице столицы, и нанес удар ножом в область спины животного. В результате животное умерло от полученных травм.

