Spiegel: в ФРГ из грузовика похитили около 20 тыс. патронов для Бундесвера

При этом кража обнаружилась только на следующий день, когда водитель прибыл в одну из казарм, чтобы доставить боеприпасы, сообщил журнал

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Неизвестные похитили в Германии из гражданского грузовика около 20 тыс. патронов, предназначенных для Бундесвера (вооруженных сил ФРГ). Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Инцидент произошел на прошлой неделе - в ночь на 25 ноября, но известно о нем стало только 1 декабря. Грузовик одной из транспортных компаний перевозил патроны для Бундесвера. Водитель остановился на ночь на общественной парковке у города Бург (федеральная земля Саксония-Анхальт). Неизвестные проникли внутрь погрузочной платформы и похитили около 10 тыс. боевых патронов для пистолетов, 9,9 тыс. холостых - для автоматов, а также дымовые снаряды.

При этом кража обнаружилась только на следующий день, когда водитель грузовика прибыл в одну из казарм Бундесвера, чтобы доставить боеприпасы.

В Минобороны ФРГ изданию подтвердили инцидент. "Мы очень серьезно относимся к краже, поскольку такие боеприпасы не должны попасть не в те руки", - отметила представитель ведомства. По ее данным, транспортная компания нарушила правила безопасности при перевозке подобных "чувствительных" грузов. В частности, остановки предусмотрено не было, а водитель спонтанно решил переночевать в близлежащем отеле и оставил грузовик без присмотра.