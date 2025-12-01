BFMTV: в Париже ограбили квартиру Франсуа Олланда

В окружении бывшего президента Франции сообщили, что благодаря вмешательству полиции "удалось избежать серьезных последствий"

ПАРИЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Воры проникли в парижскую квартиру бывшего президента Франции (2012-2017 гг.) Франсуа Олланда. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел 22 ноября. Полный список похищенного не приводится, однако известно, что среди добычи воров оказались часы экс-президента. В окружении бывшего главы государства сообщили журналистам, что благодаря вмешательству полиции "удалось избежать серьезных последствий".

Задержать грабителей удалось лишь спустя примерно неделю после ограбления. В ходе обыска украденные часы нашли, их вернули Олланду. Оба задержанных - выходцы из Алжира, им предъявлены обвинения.