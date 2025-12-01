В Заполярье ликвидировали последствия ДТП с бензовозом

Движение осуществляется в штатном режиме

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Участок федеральной трассы Р-21 "Кола" в Мурманской области, где накануне опрокинулся бензовоз с топливом, открыт для всех видов транспорта. Завершена ликвидация последствий ДТП, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 22:30 мск работы по ликвидации последствий ДТП завершены. Автодорога Р-21 "Кола" с 1 508 км по 1 510 км открыта для всех видов транспорта. Движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, в результате ДТП с бензовозом на трассе "Кола" разлилось не менее 25 тонн бензина и дизтоплива, водитель не пострадал.