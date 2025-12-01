В Тульской и Липецкой областях объявили опасность атаки БПЛА

Об этом сообщили губернаторы регионов

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Тульской и Липецкой областях. Об этом сообщили губернаторы регионов.

"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - проинформировал Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Кроме того, опасность атаки беспилотников объявлена по всей территории Липецкой области, сообщил Игорь Артамонов.