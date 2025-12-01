Судно An Yang 2 село на мель у побережья Сахалина

На борту находится 14 человек

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Экипаж из 14 человек находится на борту судна An Yang 2, которое село на мель у побережья Невельска Сахалинской области. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

"14 человек находятся на судне", - проинформировали в министерстве. В ГУ МЧС России по региону агентству уточнили, что эвакуация еще не началась.

По данным правительства региона, на судне An Yang 2 произошла авария на электросистемах. Развернута операция по спасению иностранного экипажа, экологических рисков нет.