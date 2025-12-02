В Перу из-за схода оползня погибли 13 человек

Еще 28 числятся пропавшими без вести, однако власти не исключают, что эта цифра может измениться

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек погибли в результате схода оползня, из-за которого затонуло речное судно с пассажирами на востоке Перу. Об этом сообщило региональное управление здравоохранения департамента Укаяли.

"Согласно предварительному сводному отчету по состоянию на 18:00 (02:00 мск - прим. ТАСС), была подтверждена гибель 13 человек, среди них взрослые и несовершеннолетние", - говорится в сообщении ведомства.

Пропавшими без вести числятся 28 человек, однако власти не исключают, что эта цифра может измениться. Были спасены 16 человек.

Как сообщила радиостанция RPP, судно, на котором находились около 50 человек, вышло из города Пукальпа и развозило пассажиров по населенным пунктам, расположенным на реке Укаяли. Во время остановки в округе Ипария на транспортное средство сошел грунт. В этот момент у причала находилось еще одно судно, однако на нем, по предварительным данным, не было людей.