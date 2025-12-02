В Приморье суд рассмотрит дело о пожаре на складе строительного гипермаркета

Материальный ущерб составил более 26 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Суд в Приморском крае рассмотрит дело о пожаре на складе гипермаркета стройматериалов в Артеме, который повлек за собой ущерб на сумму свыше 26 млн рублей. Утверждено обвинение в отношении 39-летнего сотрудника, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следователей, в феврале 2024 года работник гипермаркета, находясь на территории складского комплекса на улице Махалина, грубо нарушил правила пожарной безопасности: он выбросил сигарету на деревянный паллет, не убедившись, что она полностью затухла. После этого он ушел, оставив источник тления около горючих материалов. В результате огонь распространился, на момент прибытия пожарных горел отдельно стоящий склад на площади 200 кв. м, позже пожар был ликвидирован на площади 700 кв. метров. Материальный ущерб составил более 26 млн рублей.

"Исполняющий обязанности прокурора города Артема утвердил обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 168 УК РФ (уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности)", - говорится в сообщении. Уголовное дело направлено в мировой суд города Артема.