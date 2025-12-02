Прокуратура Камчатки подала в суд на экс-главу Елизово за незаконные выплаты

Сумма ущерба, причиненного бюджету, составляет свыше 1 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Правоохранители в Камчатском крае добиваются возмещения ущерба, причиненного бюджету выплатами экс-депутату Елизовского городского поселения и бывшему главе Елизово. Сумма составляет свыше 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Елизовская городская прокуратура в рамках последовательной работы по возмещению ущерба, причиненного коррупционным преступлением, инициировала судебное разбирательство с бывшим депутатом Собрания депутатов Елизовского городского поселения - главой Елизовского городского поселения. <…> С целью возврата денежных средств, Елизовским городским прокурором в суд направлено исковое заявление о признании распоряжений, на основании которых бывшему главе муниципалитета выплачено свыше 1 млн рублей, незаконными, а также взыскании этой суммы в муниципальный бюджет, как полученной в результате неосновательного обогащения", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в период нахождения экс-главы под домашним арестом по делу о хулиганстве ему выплатили свыше 1 млн рублей за выполнение особо важных и сложных заданий, а также дополнительную материальную помощь. Временно исполняющий полномочия главы, принявший решение о выплатах, привлечен к уголовной ответственности: в августе 2025 года ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Сам экс-мэр получил по делу о хулиганстве три года условно.