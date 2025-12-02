В Забайкалье приостановили работу детского центра из-за санитарных нарушений

Как сообщили в Роспотребнадзоре, доступ в учреждение был предоставлен только после вмешательства правоохранительных органов

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю добилось приостановления деятельности детского центра в селе Смоленка по итогам выявления нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее сотрудников управления не пускали в детский центр, когда те прибыли для проведения расследования.

"Управлением была инициирована внеплановая выездная проверка, по результатам которой в отношении хозяйствующего субъекта составлены протоколы об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 6.3, ст. 6.4, ст. 6.6. КоАП РФ) и о временном запрете деятельности. Материалы направлены для рассмотрения в суд. Судом принято решение о приостановлении деятельности детского центра на 90 суток", - отметили в управлении.

Ранее в управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю поступила информация о регистрации случая сальмонеллезной инфекции в детском центре (группа по присмотру и уходу за детьми), расположенном в селе Смоленка, но провести расследование в установленном порядке специалисты ведомства и Читинской ЦРБ не смогли, так как индивидуальный предприниматель отказался допустить их в помещение детского центра. "Доступ в детский центр был предоставлен только после вмешательства правоохранительных органов", - сообщили представители ведомства.

Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые касались условий питания и пребывания детей, содержания помещений, территории детского центра и прочего.