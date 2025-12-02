В районе потухшего вулкана Кропоткина в Сибири возможно новое извержение

Профессор Сколковского института науки и технологий Иван Кулаков считает, что это событие не приведет к глобальным последствиям

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Появление новых вулканов возможно в Сибири в районе потухшего вулкана Кропоткина, который находится в Бурятии. Таким мнением поделился с ТАСС профессор Сколковского института науки и технологий, член-корреспондент РАН Иван Кулаков.

"Вулкан Кропоткина уже извергся, и больше он не будет извергаться. Но вполне возможно рождение вулканов рядом. Этот тип вулканизма работает таким образом, что каждый раз относительно небольшой вулканический конус рождается в новом месте", - сказал он.

Ученый уточнил, что вулкан Кропоткина относится к моногенным - они извергаются только один раз в своей истории. После извержения магматический канал остывает, и расплавленная порода затвердевает. Застывшее вещество закупоривает проход, поэтому при следующей геологической активности расплав ищет выход в другом месте, образуя новый вулкан, пояснил Кулаков.

Эксперт также отметил, что возможное новое извержение в этом районе не повлечет глобальных последствий и останется чисто локальным событием. "Если оно произойдет, то это будет излияние базальтовой лавы из трещины, будет вырываться пепел, образовываться относительно небольшие шлаковые конусы. В этом случае извержение, скорее всего, можно будет увидеть из космоса. При этом глобального влияния на глобальный климат такого рода извержения не оказывают", - пояснил он

Вулкан Кропоткина - самый крупный молодой потухший вулкан в долине реки Хи-Гол (Долина вулканов) на Окинском плоскогорье в Бурятии, в 500 км к северо-западу от Иркутска. Он состоит из осыпей базальтового шлака (пористой застывшей лавы с пузырьками газа) и назван в честь известного географа и революционера Петра Кропоткина. Точный возраст вулкана неизвестен.