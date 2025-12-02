Самолет с туристами, задержанный в Красноярске, вылетел во Вьетнам

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Чартерный борт авиакомпании VietJet, задержанный в Красноярске из-за неисправности, вылетел в Камрань (Вьетнам). Туристы вылетели резервным самолетом, сообщили ТАСС в международном аэропорту Красноярск.

Рейс был отложен из-за неисправности самолета. Первоначально вылет был запланирован на (18:30 мск) 30 ноября, но затем неоднократно переносился.

"Вылетел в 4:17 местного времени (0:17 мск) 2 декабря", - сообщил представитель аэропорта. По уточненным данным, на борту находилось 377 пассажиров.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что готовят проект претензии о нарушении прав потребителей, который адресно будет направлен пассажирам самолета, а также размещен на официальном сайте ведомства.