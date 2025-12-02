Двое пострадавших остаются в больнице после обрушения здания в Южно-Сахалинске

Их состояние оценивается как средней степени тяжести

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Один пострадавший выписан из больницы после обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске, двое остаются в медучреждении. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Сахалинской области.

"На сегодня двое в Сахалинской областной клинической больнице с травмами средней степени тяжести. Одному поступившему в медучреждение сделали операцию, он выписан, продолжит лечение амбулаторно", - проинформировали в министерстве. После инцидента госпитализировали четверых, одного, по уточненной информации, отпустили сразу после осмотра.

Часть строящегося двухэтажного здания обрушилась на улице Энергетиков в Южно-Сахалинске днем 28 ноября. Это произошло во время заливки бетоном межэтажного перекрытия. Четверо рабочих пострадали, трое погибли. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Главный инженер строительной организации арестован.