В Приамурье пресекли нелегальную добычу угля

Ущерб от действий нарушителей превысил 65 млн рублей

ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Амурской области пресекли нелегальную добычу угля с ущербом на сумму, превышающую 65 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"В Приамурье в результате масштабной межведомственной операции пресечена незаконная добыча полезных ископаемых. <...> В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что группа "черных копателей" осуществляла незаконную добычу бурого угля марки 2Б. Злоумышленники не имели лицензии на пользование недрами, договоров аренды или купли-продажи земельного участка и какого-либо иного разрешения", - написала Волк. Установлено, что злоумышленники успели извлечь из недр более 18 тыс. кубометров угля. Предварительный размер материального ущерба, причиненного государству в лице Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу, превысил 65 млн рублей.

На месте преступления обнаружили специальную и грузовую технику, задействованную в незаконном промысле: экскаватор, два бульдозера и два грузовых автомобиля. Также изъят крупный объем незаконно добытого бурого угля.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия на установление обстоятельств произошедшего и задержание организатора криминального бизнеса и всех его сообщников.