На Пхукете россиянин погиб во время купания в море

Обстоятельства трагедии устанавливают, сообщили в полиции провинции

БАНГКОК, 2 декабря. /ТАСС/. Российский турист погиб во время купания в море на таиландском острове Пхукет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в полиции провинции.

По ее данным, инцидент произошел 30 ноября в курортном районе Патонг. "Тело 69-летнего гражданина РФ Сергея Лункина было обнаружено на пляже Патонг, где он остановился 18 ноября. Известно, что погибший плавал каждое утро в море. Предположительно, воздействие течения или его физическое состояние могли привести к утоплению. Тело погибшего будет отправлено в больницу "Вачира Пхукет" для проведения вскрытия с целью установления причины смерти", - указали в полиции.

С июня на Пхукете в общей сложности утонули восемь россиян. Три несчастных случая с гражданами РФ произошли на острове в октябре. Местные спасатели рекомендуют туристам следовать всем требованиям по обеспечению безопасности на воде, в том числе не игнорировать на пляже красные флаги, запрещающие заходить в воду.