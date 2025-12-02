В Орловской области произошел пожар на объектах ТЭК после атаки БПЛА

На месте происшествия работают сотрудники МЧС

ОРЕЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Пожар возник на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе Орловской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

"Ночью Орловская область вновь подверглась атаке БПЛА, в результате которой произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса в Ливенском районе", - написал он.

По словам губернатора, пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, проводятся необходимые мероприятия по ликвидации последствий.