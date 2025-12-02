В Гонконге создадут комитет для расследования пожара в жилом комплексе

Результаты будут "обнародованы в полном объеме", отметил глава правительства специального административного района Джон Ли

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) создадут независимый комитет под руководством одного из судей города для расследования причин и обстоятельств мощного пожара в жилом комплексе, который унес жизни не менее 151 человека. Об этом заявил глава администрации (правительства) САР Джон Ли (Ли Цзячао).

"В то время как уголовные и пожарные расследования продолжаются, я создам независимый комитет для проведения всеобъемлющего и углубленного расследования, пересмотра системы строительных работ и предотвращения подобных трагедий в будущем", - приводит его слова телеканал RTHK. "Чтобы обеспечить независимость и авторитет комитета, я приглашу судью возглавить его работу", - добавил Джон Ли, отметив, что выводы комитета будут "обнародованы в полном объеме".