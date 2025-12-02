На федеральной трассе "Байкал" скопились десятки фур

Водители ждут улучшения дорожной ситуации на иркутском направлении

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 2 декабря. /ТАСС/. Десятки фур скопились у села Вознесеновка в Бурятии на федеральной трассе Р-258 "Байкал". Водители ждут улучшения дорожной ситуации на иркутском направлении, передает корреспондент ТАСС.

Большегрузные машины, осуществляющие перевозку легковых автомобилей, продуктов питания, строительных материалов и прочего, стоят заведенными в 25-градусный мороз. У дальнобойщиков есть возможность отдохнуть и перекусить в местном заведении общественного питания.

В последние дни на федеральной трассе "Байкал" на границе Бурятии и Иркутской области из-за непогоды, снегопада, гололеда, снежных заносов сложилась сложная дорожная обстановка. Ситуацию усугубляют ДТП с участием большегрузного транспорта.

"Стоят и туда, и обратно. Движение есть, но медленно. Ждем, когда затор более или менее рассосется, чтобы там не встать", - сказал Игорь Захаров, водитель груженого автовоза, следующего из Владивостока в Москву.

Его коллега Абаз перевозит фрукты из Киргизии в Хабаровск. Для него сложный участок позади, мужчина рассказал, что простоял на границе Иркутской области и Бурятии из-за затора почти двое суток. "Сложная дорога, шел снег, там пробка 40 км. Видел, что стояли регулировали сотрудники полиции", - поделился дальнобойщик.

Ситуация на трассе "Байкал"

В Управлении федеральной автомобильной дороги "Южный Байкал" сообщили, что утром 2 декабря на 161-м км трассы Р-258 в направлении города Иркутска наблюдается затруднение в движении большегрузного транспорта, который не может подняться в гору. На месте происшествия работают четыре комбинированные дорожные машины, осуществляющие очистку и обеспечение проходимости. "Кроме того, на 162-м км трассы Р-258 одна полоса движения занята большегрузным автомобилем с технической неисправностью", - отметили в "Южном Байкале".

В ночь с 1 на 2 декабря дорожные службы продолжали работы по очистке проблемных участков в диапазоне от 128-го км (поселок Солзан, Иркутская область) до 183-го км (поселок Выдрино, Республика Бурятия). Дорожная техника работала в тесном взаимодействии с экипажами ГИБДД.

"Дорожное полотно обработано противогололедными материалами, - сообщили в Упрдор "Южный Байкал". - Затруднение движения сохраняется в основном из-за грузовых автомобилей, выезжающих на полосу встречного движения и мешающих движению дорожной техники. Дорожная техника и персонал находятся на линии, в настоящее время производится обеспечение организованного грузового и легкового движения".

Участие спасателей

По данным ГУ МЧС по Республике Бурятия, затруднение движения сохраняется с 150-го по 168-й км трассы "Байкал" на территории в Иркутской области, ограничения не вводились. "Ведется информирование водителей дальних рейсов в Си-Би диапазоне. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Просьба водителей воздержаться от поездок в дальнем направлении", - добавили в службе спасения.

Ранее сообщалось, что вдоль трассы действует четыре пункта обогрева: село Выдрино - 183-й км, поселок Клюевка - 260-й км, город Бабушкин - 282-й км. На 153-м км (поселок Солзан Иркутской области) развернут пункт мобильного обогрева Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, организовано горячее питание, производится подвоз горючего.