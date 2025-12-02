МВД пресекло в ноябре хищение мошенниками более 222 млн рублей
Редакция сайта ТАСС
05:09
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД в ноябре предотвратили хищение дистанционными мошенниками более 222 млн рублей, задержаны 69 курьеров аферистов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
"За ноябрь 2025 года в ходе реализуемых мероприятий сотрудники УБК МВД России совместно с коллегами из регионов предотвратили мошеннические преступления в отношении 638 граждан. Сумма предотвращенного ущерба составила свыше 222 145 000 рублей", - сказали в управлении.
В киберполиции также добавили, что задержано 69 курьеров, причастных к транспортировке похищенных средств.