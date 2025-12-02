Экс-замдиректора НМИЦ имени Мешалкина отказали в УДО

Ирину Бойцову ранее осудили по делу о растрате в особо крупном размере

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Экс-заместителю директора новосибирского НИИ патологии кровообращения имени академика Мешалкина Ирине Бойцовой, осужденной по делу о растрате в особо крупном размере, отказали в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

"Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска Бойцовой отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания", - сообщили в ведомстве.

В 2024 году Центральный районный суд Новосибирска приговорил по делу о хищении 1,8 млрд рублей к 3,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. рублей академика Александра Караськова - бывшего директора НМИЦ. Жена Караськова Ирина Бойцова получила три года лишения свободы и 500 тыс. рублей штрафа.

По данным следствия, фигуранты вместе с экс-замдиректора клиники и членом-корреспондентом РАН Евгением Покушаловым создали и руководили семью фирмами. Они побеждали на аукционах, проводимых НМИЦ для закупки по государственным контрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 млрд рублей. Покушалов и другие фигуранты похитили почти 1,8 млрд рублей за поставленные товары по завышенным в ходе совершения фиктивных посреднических сделок ценам. В ноябре 2021 года Центральный районный суд Новосибирска приговорил Покушалова к 2,5 года колонии и 400 тыс. рублей штрафа. Впоследствии Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина - одно из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения РФ. Расположен в Новосибирске. Центр известен достижениями в области сердечно-сосудистой хирургии и проведением уникальных операций как в российской, так и в мировой медицинской практике.