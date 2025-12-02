В Пензенской области в ДТП погибли три человека

По предварительным данным, авария произошла около 06:50 мск на 532-м километре трассы М-5 "Урал" в Нижнеломовском районе

ПЕНЗА, 2 декабря. /ТАСС/. Автомобили Renault Duster и Chevrolet Onix столкнулись утром во вторник на трассе в Пензенской области. В результате ДТП погибли три человека, сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, ДТП произошло около 06:50 мск на 532-м километре трассы М-5 "Урал" на территории Нижнеломовского района.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Renault Duster и автомобиля Chevrolet Onix. В результате происшествия водители автомобилей и пассажир автомобиля Chevrolet Onix скончались на месте", - отмечается в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники полиции.