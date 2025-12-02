В Приморье мужчина умер во время пересадки волос

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Правоохранители в Приморском крае возбудили уголовное дело после смерти в одной из частных клиник Владивостока мужчины в ходе операции по пересадке волос. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Первомайского района города Владивостока признала законным возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

Пациент 1994 года рождения умер 28 ноября 2025 года. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.