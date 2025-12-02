У берегов Курил зафиксировали ощущаемое землетрясение
Редакция сайта ТАСС
05:45
ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали ощущаемое землетрясение у Курильских островов, сообщили в филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук" (ФИЦ ЕГС РАН).
Землетрясение произошло в 15:47 по местному времени (07:47 мск). Эпицентр зарегистрировали в 89 км восточнее города Северо-Курильска на глубине 63 км под морским дном. Магнитуда составила 4,6.
Толчки могли ощутить в Северо-Курильске силой 3-4 балла.