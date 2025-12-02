В Подмосковье телефонные мошенники похитили у пенсионерки 4 млн рублей

Одного из подозреваемых задержали, другие участники преступной группы устанавливаются

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Телефонные мошенники похитили 4 млн рублей у пенсионерки из Подмосковья под предлогом защиты средств от перевода на счета запрещенной организации. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данным главка, на мобильный телефон 64-летней женщине позвонила неизвестная и представилась сотрудником компании по обслуживанию домофонов. Она сообщила о переустановке устройства, замене ключей и попросила продиктовать поступивший СМС-код. Пенсионерка предоставила данные, и разговор прервался. Позже пожилой женщине поступили звонки от псевдосотрудников ФСБ и Росфинмониторинга. "Звонившие убедили гражданку в том, что мошенники получили доступ к ее сбережениям и пытаются перечислить их на финансирование организации, запрещенной в России. В качестве единственного способа "спасти" накопления они предложили срочно перевести все средства на так называемый безопасный счет. Доверившись обманщикам, женщина перечислила более 3 миллионов рублей. Затем злоумышленники уговорили ее продать личный автомобиль и передать вырученные 900 тысяч рублей тем же способом", - сказала Петрова.

Когда злоумышленники потребовали от женщины дополнительно выплатить "подоходный налог", она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали одного из подозреваемых, который обналичил часть похищенных денег. В ходе обыска дома у задержанного правоохранители обнаружили и изъяли банковские карты, USB-накопители, мобильные телефоны, sim-карты, а также более 270 тыс. рублей и $3,5 тыс. "Молодой человек пояснил, что в одном из мессенджеров ему предложили подработку. В его обязанности входило обналичивать деньги с предоставленных ему банковских карт, полученные наличные отвозить в криптообменник, расположенный в "Москва-Сити", а использованные платежные средства утилизировать", - добавила начальник пресс-службы.

Фигурант арестован. В настоящее время устанавливаются другие участники преступной группы.