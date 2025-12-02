В курском приграничье при атаках ВСУ разрушены или повреждены 79 памятников

Повреждения также получили семь храмов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушили или повредили 79 памятников и 7 храмов в приграничных районах Курской области. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Формируем "Белую книгу" объектов культурного наследия, пострадавших от действий ВСУ. Сейчас в ней 79 памятников и семь храмов", - сказал глава региона.

По его словам, задачей курских властей является также увековечивание памяти героев. В Курской области появятся памятники, мемориалы, в том числе объединенный мемориал жертвам фашизма XX века и неонацизма XXI века. В ближайшее время будет открыт памятник Герою России Сергею Чебневу, который удерживал оборону села Малая Локня, не давая ВСУ прорваться в сторону Курчатова.

Также в этом году власти приступили к работе по восстановлению и ремонту всех стел, воинских захоронений и обелисков памяти Великой Отечественной войны. "20 губернаторов, к которым я обратился, направляют средства для того, чтобы восстановить, помочь нам в этой работе, учитывая, что в Курской битве воевала вся страна. До конца этого года 442 памятника, воинских захоронения мы приведем полностью в порядок", - добавил Хинштейн.

В январе в регионе начали составлять "Белую книгу объектов культурного наследия Курской области" - это реестр исторических зданий, которые пострадали от преступных действий ВСУ.

В новость внесена правка (9:27 мск) - передается с исправлениями по тексту, верно - 7 храмов.