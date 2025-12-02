В Кингисеппском районе Ленобласти сохраняется режим воздушной опасности

На остальной территории региона угрозу опасности БПЛА отменили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Режим угрозы воздушной опасности БПЛА отменен в Ленинградской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

"Внимание, отбой воздушной опасности БПЛА. Телефон экстренных служб 112", - говорится в сообщении.

Угроза БПЛА была введена в регионе в 06:00 мск.

При этом режим воздушной опасности сохраняется только в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.