В Кингисеппском районе Ленобласти сохраняется режим воздушной опасности
Редакция сайта ТАСС
06:29
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Режим угрозы воздушной опасности БПЛА отменен в Ленинградской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.
"Внимание, отбой воздушной опасности БПЛА. Телефон экстренных служб 112", - говорится в сообщении.
Угроза БПЛА была введена в регионе в 06:00 мск.
При этом режим воздушной опасности сохраняется только в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.