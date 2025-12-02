ФСБ задержала на Кубани россиянку по подозрению в госизмене

Установлено, что женщина переводила деньги лицу, собиравшему на территории Украины средства для снабжения воинских подразделений ВСУ

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС, архив

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Краснодарском крае женщину по подозрению в государственной измене в форме оказания финансовой помощи ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности на территории Краснодарского края выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки РФ 1988 г. р., подозреваемой в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России", - отметили в ЦОС.

Установлено, что женщина переводила денежные средства лицу, осуществляющему на территории Украины сбор средств для снабжения воинских подразделений ВСУ.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена). Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ России в очередной раз призвали россиян к бдительности и нетерпимости к таким провокациям в сети интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность.