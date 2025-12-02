Посольство не получало данных о застрявших на Шри-Ланке из-за непогоды россиянах

Как указали в диппредставительстве, циклон уже покинул остров

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Eranga Jayawardena

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ на Шри-Ланке не получало данных о заблокированных на острове из-за непогоды российских туристах. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве России в Коломбо.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что россияне оказались заблокированы на Шри-Ланке из-за обрушившихся на остров ливней, наводнений и оползней. Сообщается, что российские туристы не могли добраться до своих отелей в районе Тангалле из-за стихийного бедствия, а также не могут их покинуть.

"Посольство не получало сигналов о россиянах, заблокированных в Тангалле из-за наводнений. По нашей информации, в этом районе наблюдаются только локальные подтопления", - сообщили в посольстве.

Как указали в диппредставительстве, циклон уже покинул остров, местные власти разбирают завалы в пострадавших регионах.

Мощный тропический циклон "Дитва" привел к затоплениям и разрушениям на Шри-Ланке. Власти страны объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил ланкийский центр по борьбе со стихийными бедствиями, погибли не менее 400 человек. Из-за последствий циклона в островном государстве пострадали почти 854 тыс. жителей, около 124 тыс. человек были эвакуированы в 919 временных центров.