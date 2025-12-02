В Псковской области сняли режим беспилотной опасности

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности отменен в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Max.

"Режим опасности БПЛА в Псковской области снят", - отмечается в сообщении.

Ранее глава региона сообщал, что в 05:00 мск в небе над Псковской областью средствами ПВО подавлен беспилотный летательный аппарат, который упал в Себежском муниципальном округе. На месте падения произошло горение обломков. В результате незначительные повреждения получили хозяйственное строение и остекление в двух домах.