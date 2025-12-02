На проспекте Багратиона в Москве произошло ДТП
Редакция сайта ТАСС
07:26
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Движение перекрыто на проспекте Багратиона после ДТП 2 декабря утром, сообщили в столичном дептрансе.
"На проспекте Багратиона (в районе Кутузовского проезда д. 16А/1) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Уточняется, что движение перекрыто в сторону центра.