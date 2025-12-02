На проспекте Багратиона в Москве произошло ДТП

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Движение перекрыто на проспекте Багратиона после ДТП 2 декабря утром, сообщили в столичном дептрансе.

"На проспекте Багратиона (в районе Кутузовского проезда д. 16А/1) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.

Уточняется, что движение перекрыто в сторону центра.