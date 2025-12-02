В Одесской области 36 тыс. абонентов остались без света

В регионе получил повреждения энергетический объект, сообщила компания "ДТЭК Одесские электросети"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Более 36 тыс. потребителей остались без электричества в Одесской области на юге Украины в результате повреждения энергетического объекта. Об этом сообщила компания "ДТЭК Одесские электросети".

Там заявили, что повреждения объекта значительные. Повреждение объекта энергетики также подтвердил в Telegram-канале глава администрации Одесской области Олег Кипер. Он сообщил, что критическая инфраструктура региона временно работает на генераторах.

В ночь на 2 декабря в Одесской области объявлялась воздушная тревога.