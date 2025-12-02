Экс-участницу "Дома-2" осудили за получение денег на несуществующего ребенка

Женщину приговорили к пяти годам исправительной колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Академический районный суд Екатеринбурга приговорил к пяти годам исправительной колонии общего режима местную жительницу за хищение более 23,4 млн рублей на несуществующего ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным местных СМИ, осужденная участвовала в телевизионном шоу "Дом-2".

В сообщении говорится, что осужденная вводила в заблуждение потерпевшего о своей беременности, вынуждая его "передавать ей денежные средства на поддержание" ее здоровья и здоровья будущего ребенка. В результате потерпевшему "был причинен материальный ущерб на общую сумму", превышающую 23,4 млн рублей. Суд приговорил злоумышленницу к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима, "с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет". Также в прокуратуре отметили, что суд взыскал с женщины материальный вред в пользу потерпевшего.

Установлено, что осужденная с июня 2023 года по июль 2024 года требовала от потерпевшего деньги якобы на содержание их новорожденного ребенка, а также на его лечение. Для доказательства она отправляла ему фотографии чужого ребенка из реанимационного отделения больницы. Женщина признана виновной в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба, в особо крупном размере).