Уральца осудили за убийство женщины, тело которой нашли в погребе

Максим Попов свою вину не признал

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Суд в Свердловской области назначил 13 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима Максиму Попову по делу об убийстве женщины, тело которой случайно нашли в погребе в виде мумии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал Максима Попова виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 158 (кража), ч. 1 ст. 105 (убийство) УК РФ. Ему назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в августе 2023 года Попов вместе с сожительницей устроились сторожами в коллективный сад, а весной 2024 года садоводы заметили, что женщина исчезла. Позднее новые работники обнаружили в погребе мумию, труп принадлежал пропавшей женщине. Осужденный свою вину в убийстве не признал.