NBC: в США непогода затронула 72 млн человек

В штатах Вермонт, Массачусетс, Мэн и Нью-Гэмпшир из-за идущего в регион снежного циклона объявили штормовое предупреждение

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Nam Y. Huh

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Снегопады и ледяные дожди существенно повлияли на жизнь жителей штатов Среднего Запада и части Атлантического побережья США, говорится в коммюнике национального метеобюро страны.

По оценке телеканала NBC, непогода затронула 72 млн американцев, что составляет почти четверть жителей страны. В связи с приближением сильного снегопада в некоторых частях атлантического штата Нью-Джерси губернатор Фил Мерфи объявил режим чрезвычайного положения. В штатах Вермонт, Массачусетс, Мэн и Нью-Гэмпшир из-за идущего в регион снежного циклона объявлено штормовое предупреждение. В штате Миссури по той же причине закрыты школы. В Канзасе и Миссури из-за начавшихся осадков зафиксированы массовые дорожно-транспортные происшествия.

В ближайшие два дня, как ожидается, снегопады усилятся, что может вновь осложнить ситуацию с авиаперелетами. Первые сильные снегопады ударили по США в минувшие выходные. В связи с этим были отменены порядка 3 тыс. авиарейсов в Соединенных Штатах, а еще более 21 тыс. - задержаны. Наибольшее число задержек и отмен рейсов было зафиксировано в аэропортах Бостона (штат Массачусетс), Детройта (штат Мичиган), Миннеаполиса (штат Миннесота), Нью-Йорка и Чикаго (штат Иллинойс). На начало вторника, согласно данным специализированного портала FlightAware, в этой части США уже отменены и задержаны более 500 авиарейсов.