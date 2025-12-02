ВСУ атаковали за сутки четыре белгородских района с помощью более 10 БПЛА

Есть погибшие и пострадавшие

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 2 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки атаковали четыре муниципальных района Белгородской области с помощью более 10 беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Борисовском округе село Грузское атаковано 4 беспилотниками. В результате атаки дрона на автомобиль погибла женщина, ее супруг в состоянии средней степени тяжести продолжает лечение в стационаре городской больницы №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено. От ударов еще 3 беспилотников повреждены 4 легковых автомобиля, два из которых загорелись - добровольной пожарной дружиной очаги возгорания ликвидированы", - говорится в сообщении.

Грайворонский район атаковали три беспилотника, один из которых подавлен. Повреждены два частных дома. Краснояружский округ атакован двумя беспилотниками, а также подвергся одному обстрелу с применением трех боеприпасов - последствий нет.

Над Шебекинским округом подавлены по два БПЛА. В результате обстрела села Новая Таволжанка повреждены четыре частных дома и хозпостройки.