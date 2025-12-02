В Калужской области завели уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими

Водитель Volkswagen Tiguan двигалась по соединительной дороге д. Мстихино - Гидронамыв и наехала на двух мужчин

КАЛУГА, 2 декабря. /ТАСС/. Следственное управление УМВД России по Калужской области возбудило уголовное дело по факту аварии с двумя погибшими пешеходами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"По факту дорожно-транспортного происшествия следователем следственного управления УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 1 декабря водитель Volkswagen Tiguan двигалась по соединительной дороге д. Мстихино - Гидронамыв и совершила наезд на двух мужчин. Пешеходы погибли на месте. В настоящее время продолжаются следственные действия.