В Ленобласти задержали нападавших на людей ради треш-контента подростков

В качестве подозреваемых задержали двух самых старших из фигурантов, трое пока допрошены как свидетели и переданы законным представителям

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска в Ленинградской области задержали группу несовершеннолетних, которые ради создания треш-контента нападали на окружающих и совершали ДТП на каршеринге в городе Всеволожске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Как рассказали в полиции, оперативники вышли на след злоумышленников после заявления местного жителя, который в октябре был избит группой молодых людей. Нападавшие попытались отобрать у мужчины рюкзак, при этом все свои действия снимали на камеру телефона. По данному факту было возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ). Оперативники установили личности нападавших и задержали их. Задержанными оказались пятеро жителей Всеволожска в возрасте от 15 до 17 лет.

"В ходе проведения обысков по адресам проживания подростков и осмотра их мобильных телефонов оперативники выявили еще несколько видеозаписей с нападениями на граждан на территории города Всеволожска и видеозаписи, на которых зафиксированы факты завладения каршеринговыми автомобилями с использованием поддельных аккаунтов и совершения дорожно-транспортных происшествий с целью создания так называемого треш-контента", - говорится в сообщении.

Двух самых старших из фигурантов задержали в качестве подозреваемых, трое пока допрошены как свидетели и переданы законным представителям. Расследование продолжается.