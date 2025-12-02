Фигурантов дела о хищениях в "Мечеле" освободили от уголовного наказания

Освобождение связано с истечением сроков давности

Редакция сайта ТАСС

Сергей Резонтов © Сергей Петров/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы освободил от уголовного наказания бывшего финансового директора компании "Мечел" Сергея Резонтова в рамках уголовного дела о хищениях. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Освободить от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности", - огласила решение судья.

Суд также освободил от наказания бывшего топ-менеджера компании Татьяну Прокофьеву и бывшего собственника международной группы UFS и российской инвестиционной компании "Арбат финанс" Елену Железнову.

Суд признал фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере и назначил им сроки в виде семи лет лишения свободы каждому. По решению суда с фигурантов также солидарно взыскано 560 млн рублей в пользу компании Calridge Limited, владевшей акциями "Мечела". Фигурантам было предъявлено обвинение в хищение 16 млн акций "Мечела", что привело к ущербу на 560 млн рублей.

Как сообщал "Коммерсантъ", прокурор потребовал назначить по семь с половиной лет лишения свободы бывшим топ-менеджерам компании Татьяне Прокофьевой и Сергею Резонтову, а также Елене Железновой.