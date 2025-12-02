Экс-директора ГУП "Рынки Запорожья" задержали

Его подозревают в превышении полномочий

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший директор ГУП "Рынки Запорожья" задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, причинивших ущерб региону на сумму более 3,5 млн рублей. Об этом сообщило следственное управление СК по Запорожской области.

"По версии следствия, в марте 2024 года подозреваемый для нужд организации заключил из корыстной и личной заинтересованности договоры аренды легковых транспортных средств по завышенной цене на общую сумму свыше 15 млн рублей. <...> Своими действиями фигурант нарушил требования действующего законодательства и превысил должностные полномочия. Министерству промышленности и торговли Запорожской области причинен значительный материальный ущерб на сумму более 3,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК по региону, в настоящее время обвинение фигуранту по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) не предъявлено.