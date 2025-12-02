На Сахалине завершили операцию по спасению экипажа китайского судна An Yang 2

Всех 14 моряков доставили на берег

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Операцию по спасению экипажа китайского судна An Yang 2 завершили, сообщает ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

"Спасатели Сахалинского филиала Морской спасательной службы сняли экипаж с судна An Yang 2. Все 14 моряков уже доставлены на берег", - сказано в сообщении.

Китайский сухогруз An Yang 2 сел на мель в результате сильного шторма 8 февраля в устье реки Казачки. Он следовал из порта Цзянъинь в Невельск, но получил пробоину, судно находится в 200 м от берега, в двух километрах южнее порта Невельск. Никто из членов экипажа не пострадал. Разлива топлива не произошло. В середине мая специалисты завершили операцию по откачке топлива с судна. Нефтепродукты были перевезены на специализированный склад на ответственное хранение. В октябре сообщалось о том, что судно готовят к снятию с мели. Тянуть его должен был собственник - китайская компания-судовладелец, однако работы не были выполнены. По этому вопросу идут переговоры.

Изначально на борту находилось 20 человек, нескольких весной отправили на родину.