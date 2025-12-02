Российское судно Midvolga 2 в Черном море атаковал дрон

Есть незначительные повреждения надстройки теплохода

Судно "Мидволга 2" © Belikart/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Атака на российское судно Midvolga 2 в Черном море была совершена БПЛА, в результате есть незначительные повреждения надстройки судна, никто не пострадал, сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

"2 декабря в 08:00 поступило сообщение об атаке БПЛА на российский теплоход Midvolga 2 в Черном море. Есть незначительные повреждения надстройки судна, водотечности нет", - отметили в ведомстве.

Связь с судном и судовладельцем установлена. "Судно самостоятельно движется к порту Синоп. Пострадавших нет", - добавили в Росморречфлоте.