В Крыму рассказали о состоянии пострадавших в ДТП у границы республики

По предварительным данным МВД, мужчина на Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Geely Emgrand

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Четверо человек, пострадавших в ДТП на трассе "Новороссия" около выезда с Крымского полуострова, находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще один в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили ТАСС в Минздраве Республики Крым.

ДТП с участием трех автомобилей произошло на трассе "Новороссия" около выезда с Крымского полуострова. Как ранее сообщили в МВД Республики Крым, в результате аварии один человек погиб и четверо госпитализированы, однако, в Минздраве региона ТАСС сообщили, что госпитализировано пятеро.

"В результате ДТП пострадали шесть человек. Один По предварительным данным МВД, 34-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Geely Emgrand из пострадавших умер. Пятеро человек госпитализированы в ГБУЗ РК "Джанкойская центральная районная больница". В настоящее время состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное, остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

От удара Geely Emgrand отбросило, в результате чего он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Citroën Berlingo.