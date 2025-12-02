В Забайкалье направили в суд дело и.о. зампредседателя краевого правительства

Алексея Гончарова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека

ЧИТА, 2 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении и.о. зампредседателя правительства Забайкалья Алексея Гончарова о нарушении ПДД направлено в суд, сообщили в прокуратуре края.

"Прокуратура Улетовского района направила в суд уголовное дело по обвинению исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Гончарова в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. Проведенные по делу экспертизы показали, что скорость движения его автомашины составляла не менее 97 км/ч при разрешенных 50", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия обвиняемый сообщил, что выскажет свое отношение к предъявленному обвинению в суде. При этом в первоначальных показаниях он ссылался на неудовлетворительное состояние дороги, которое привело к ДТП, отметили в надзорном ведомстве.

Вечером 21 июля на федеральной трассе Иркутск - Чита Mercedes-Benz Гончарова выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder. В результате женщина-пассажир встречного автомобиля от полученных травм умерла, водителю причинены тяжкие телесные повреждения.

Гончаров с мая 2019 года по октябрь 2020 года работал министром строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, отвечая в том числе за ремонт дорог. В мае 2024 года он вновь занял эту должность. Спустя год Гончаров покинул пост главы Минстроя Забайкалья и перешел к курированию сферы жилищно-коммунального хозяйства региона в качестве зампреда.