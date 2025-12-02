СК задержал мужчину по подозрению в убийстве девушки в апарт-отеле в Петербурге

Тело с признаками механической асфиксии было обнаружено 30 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства девушки в апарт-отеле на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По подозрению в преступлении задержан 31-летний мужчина, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

30 ноября в комнате в апарт-отеле на Невском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружили "тело девушки с признаками механической асфиксии", говорится в сообщении. По подозрению в совершении преступления задержали 31-летнего мужчину.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.