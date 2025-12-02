На Украине по подозрению в коррупции задержали бывшего замминистра энергетики

Задержанный в 2022 году заключил договор страхования предприятия на $2,5 млн, а потом без должного обоснования увеличил сумму соглашения до $3,1 млн

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Киевские силовики по подозрению в коррупции задержали бывшего первого заместителя министра энергетики страны и по совместительству врио первого вице-президента компании "Энергоатом". Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Киевская городская прокуратура совместно со Службой безопасности Украины <...> задержали бывшего врио первого вице-президента <…> НАЭК "Энергоатом". Он же - бывший первый заместитель министра энергетики Украины. Ему готовится обвинение по статье о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц", - написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что задержанный в августе 2022 года заключил договор страхования предприятия "Энергоатома" на почти 106 млн гривен ($2,5 млн), а через 12 дней без должного обоснования увеличил сумму договора до 131 млн гривен ($3,1 млн). Силовики пришли к выводу, что из-за искусственного завышения стоимости стратегическое предприятие потеряло почти 19 млн гривен ($450 тыс).

Агентство РБК-Украина считает, что речь идет о Юрии Шейко, который в 2024 году был первым заместителем Германа Галущенко, занимавшего в то время пост главы Минэнерго. Галущенко в ноябре 2025 года стал одним из главных фигурантов коррупционного скандала на Украине.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе пирамиды оказался бизнесмен и друг Владимира Зеленского Тимур Миндич. У него, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, и в "Энергоатоме" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.