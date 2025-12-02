SCMP: число жертв мощного пожара в Гонконге достигло 156

ГОНКОНГ, 2 декабря. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в Гонконге достигло 156 после того, как поисково-спасательные команды обнаружили тела еще 5 жертв. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на полицию мегаполиса.

Ранее сообщалось о 151 погибшем.

По информации правоохранителей, из общего числа жертв опознаны 127. Некоторые тела сильно обгорели, и их опознание потребует дополнительных экспертиз.

Власти специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) сообщили, что создадут независимый комитет под руководством одного из судей города для расследования причин и обстоятельств пожара в жилом комплексе. Как заявил глава администрации (правительство) САР Джон Ли (Ли Цзячао), комитет формируется для "предотвращения подобных трагедий в будущем".