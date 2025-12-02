В Польше объявили в розыск россиянина по подозрению в шпионаже

Суд в Люблине в августе заочно выдал ордер на его арест

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Прокуратура в Польше объявила в розыск гражданина РФ Михаила Миргородского по подозрению в организации деятельности иностранной разведки в стране.

"Прокурор объявил подозреваемого в розыск и предпринял действия по объявлению его в международный розыск при помощи красного уведомления Интерпола", - говорится в заявлении на сайте прокуратуры республики. Отмечается, что мужчина не находится в Польше, в августе суд в Люблине заочно выдал ордер на его арест.

По данным следствия, 28-летний Миргородский, находясь на территории РФ, якобы "в 2023 году организовал деятельность российской разведки в Польше и руководил организованной преступной группой, осуществлявшей для вышеупомянутой разведки шпионскую, диверсионно-саботажную и пропагандистскую деятельность".

Как утверждает прокуратура, россиянин якобы руководил группой из 16 граждан Украины, Белоруссии и России, которые были задержаны летом 2023 года. Согласно заявлениям следователей, группа якобы действовала с января до марта 2023 г., занимаясь сбором информации об объектах критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты, подготовкой диверсий и распространением дезинформации. Утверждается, что они получали за свою деятельность вознаграждение, которое переводилось им в виде криптовалюты.