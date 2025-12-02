"Украинская правда": задержанный британец мог участвовать в убийстве Парубия

Контрразведка СБУ вместе со спецслужбами Великобритании разоблачила Росса Дэвида Катмора, который в течение 2024-2025 годов осуществлял разведывательную и диверсионную деятельность и может быть причастен к громким убийствам на Украине

© Lina Reshetnyk/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) совместно со спецслужбами Великобритании разоблачила британца Росса Дэвида Катмора, который в течение 2024-2025 годов осуществлял разведывательную и диверсионную деятельность и может быть причастен к громким убийствам на Украине. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ.

Источники указывают, что Катмор в 2024 году прибыл на Украину как военный инструктор для помощи в обучении и подготовке личного состава ВСУ. Он имеет военный опыт - служил в британской армии и выполнял задания на Ближнем Востоке.

Отмечается, что, по данным следствия, инструктор завозил на Украину оружие и распределял его. Из этого оружия были убиты неонацист и бывший руководитель силового блока одесской ячейки запрещенного в РФ "Правого сектора" Демьян Ганул, украинская националистка Ирина Фарион и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Украинские силовики видят в этом российский след. Никаких доказательств этого не приводится.

В настоящий момент Катмор находится под стражей.